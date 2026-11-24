Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kreşlerin yaygınlaştırılması için 2027 yılında teşvik paketi uygulayacaklarını açıkladı. Göktaş, "2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz" dedi.

Göktaş, Ankara'da Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen Aile ve Çalışma Hayatı Çalıştayı'na katıldı. Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika üyeleri ve davetliler de yer aldı.

150 VE ÜZERİ KONUTLU PROJELERE BAKIMEVİ ZORUNLULUĞU

İş ve aile hayatı arasındaki dengeyi güçlendirmek için adımlar attıklarını söyleyen Göktaş, kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorunlu kıldıklarını, özel kreşlerin açılmasını kolaylaştırdıklarını ve belediye kreşlerinin ruhsat ve hizmetlerini ortak bir standarda kavuşturduklarını belirtti.

Göktaş, "150 ve üzeri konutlu projelerde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdik. ADEM ve SODAM'larda 697 kreş ve oyun odası açtık. Bugün denetimimizdeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanı ile birlikte aynı gün Ankara'da, Sağlık Bakanlığına yönelik ve 7/24 açık olacak bir kamu kreşi açacaklarını da bildiren Göktaş, tüm kamu kuruluşlarını kreş seferberliğine katılmaya çağırdı.

İŞ VE ÇOCUK BAKIMI KAYGISINA DİKKAT ÇEKTİ

Demografik değişimler, dijitalleşme, kentleşme ve ekonomik koşulların gündelik hayatı yeniden şekillendirdiğini söyleyen Göktaş, çalışma modellerinin farklılaştığını ve bakım ihtiyaçlarının arttığını ifade etti.

Göktaş, "Gençlerimiz, iş ve gelecek kaygıları nedeniyle evlilik kararlarını erteleyebiliyor. Çalışma koşulları ve çocuk bakımına ilişkin endişeler, ailelerin çocuk sahibi olma planlarını etkiliyor" dedi. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda aile hayatını önceleyen ve çalışanların yaşam kalitesini destekleyen yaklaşımların yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Evde Bakım Desteği ve gündüzlü bakım hizmetleriyle engelli ve yaşlı bireylere destek verdiklerini belirten Göktaş, il müdürlükleri ile sosyal hizmet merkezlerinde ücretsiz aile danışmanlığı sunduklarını, çevrim içi danışmanlık hizmetiyle de vatandaşlara ulaştıklarını anlattı.

Aile dostu çalışma hayatında kamu kurumlarının öncü rolü olduğunu dile getiren Göktaş, kamuda geliştirilen modellerin özel sektöre de yol göstermesini istediklerini söyledi. Göktaş, çalıştay sonunda Aile ve Çalışma Hayatı Politika Belgesi hazırlanacağını belirtti.