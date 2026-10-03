Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, en eskisi 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu.

39 YILLIK DOSYADA KEMİK KALINTILARINA ULAŞILDI

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1987 yılında evlendikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in dosyasında yeni ifadeler ve yer gösterme işlemleri doğrultusunda yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldı. Şüphelilerden Z.B. tutuklanırken, M.B. hakkında ev hapsi kararı verildi.

21 YIL ÖNCEKİ CİNAYETTE 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 8 Temmuz 2005'te görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyası da yeniden ele alındı. Eski ihbarlar, yeni ifadeler ve elde edilen delillerin değerlendirilmesinin ardından cinayetin azmettirme ve iştirak halinde işlendiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Kırşehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

HEVSEL BAHÇELERİ'NDEKİ CİNAYET YENİDEN İNCELENDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 21 Eylül 2007'de Hevsel Bahçeleri'nde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında da yeni gelişme yaşandı. Yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleri ile önceki ifadelerdeki çelişkiler yeniden incelendi. Elde edilen bulguların ardından Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

2,5 YAŞINDAKİ YAKUP'UN DOSYASINDA BABA TUTUKLANDI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 8 Mayıs 2012'de henüz 2,5 yaşındayken kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un dosyasında teknik çalışmalar ve yeniden alınan ifadeler sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba A.B. tutuklandı.

12 YIL ÖNCE KAYBOLAN İKİ KİŞİNİN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Trabzon'da 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında yeni tanık beyanları üzerine daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşılması üzerine E.A. ve A.B. gözaltına alındı ve tutuklandı.

KİLİS'TEKİ DOSYADA TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Kilis'in Acar köyünde 15 Temmuz 2014'te sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri değerlendirildi. Daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılırken, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

3 YILLIK DOSYADA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri Asri Mezarlığı'nda 9 Ekim 2023'te ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup'un dosyasında ise kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D. tutuklandı.

58 DOSYADA 65 CİNAYET AYDINLATILDI

Gürlek, son 7 dosyayla birlikte Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını açıkladı.

Gürlek, yeni deliller, gelişen teknoloji ve uzmanlaşmış birimlerin imkanlarıyla faili meçhul dosyaların üzerine gitmeye devam edeceklerini belirterek, aradan 3 yıl ya da 39 yıl geçse de hakikatin izinin sürüleceğini ifade etti.