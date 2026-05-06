Van’da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayan cep telefonunun incelemesi için yeni bir adım atıldı.

ÇİN DETAYINI BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI

21 yaşındaki genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, kızının kaybolduğu günden bu yana adalet arayışını sürdürürken, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede soruşturmanın seyri ve elde edilen bulgular ele alındı.

Bakan Gürlek’in, aileye yaptığı bilgilendirmede, daha önce yurt dışında incelemeye gönderilen cep telefonunun bu kez Çin’e gönderileceğini ifade ettiği öğrenildi. Teknik incelemenin genişletilmesiyle, olayın perde arkasının netleştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve yetkililerin dosyayı aydınlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.