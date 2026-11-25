DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, sürecin hukuki boyutlarının ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, görüşmede sürecin hukuki boyutları ile hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki durumun ele alındığı belirtildi.

4 MART 2026'DA DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

DEM Parti İmralı Heyeti, 4 Mart 2026 tarihinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ana gündemini, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler oluşturmuştu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinde atılması öngörülen adımların değerlendirildiğini belirtmişti. Gürlek, sürece ilişkin çalışmaların TBMM'nin alacağı kararlar çerçevesinde ve büyük bir hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etmişti.