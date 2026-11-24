Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, “ARPA” isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Örgütte 3 lider, 32 yönetici ve 92 üye olmak üzere toplam 127 şüpheli tespit edildi. Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1'i örgüt lideri ve 13'ü yönetici olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Kalan 38 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

“YARAMAZLAR” SUÇ ÖRGÜTÜNE 15 İLDE OPERASYON

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda “Yaramazlar” olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Sakarya merkezli 15 ilde 106 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 kişi yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 kişi de dâhil olmak üzere toplam 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3,5 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 kişi de dâhil olmak üzere toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DENİZLİ'DEKİ İKİNCİ SORUŞTURMADA 5 GÖZALTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü başka bir yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, diğerinin ise hakkında yakalama kararı olması nedeniyle 6 kişiye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SAMSUN MERKEZLİ 8 İLDE 59 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 13 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

GÜRLEK: “HİÇ KİMSE ADALETTEN KAÇABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMESİN”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Gürlek, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıklarına, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerine ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.