Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 3 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, Kağıthane’de 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda yaşanan olaylarda 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol’un hayatını kaybettiğini hatırlattı. Üç çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyaların, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alındığı belirtildi.

RAPORLAR VE İLETİŞİM KAYITLARI YENİDEN İNCELENDİ

Soruşturma sürecine ilişkin bilgileri paylaşan Gürlek, yürütülen çalışmalarda yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini kaydetti. Açıklamada, özellikle çocukların ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulguların ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiği ifade edildi.

TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA GÖZALTI

Elde edilen deliller doğrultusunda, üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiilî bağlantı bulunduğuna işaret eden bulgulara ulaşıldığını belirten Bakan Gürlek, operasyon kapsamında üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Gürlek açıklamasında, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve görev alan kamu personeline teşekkür ederek, geçmişte yaşanan ve aydınlatılamayan olayların üzerine gidilmeye devam edileceğini ifade etti.