Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bayğaralar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonun detaylarını duyurdu.

Gürlek, Adana merkezli 13 ilde, 135 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 138 şahıstan 101'i yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan, iş insanlarımız üzerinde baskı kurarak haksız menfaat elde etmeye çalışan suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda “Bayğaralar” olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli deliller elde edildi.

Şüphelilerin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri; kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıkları yönünde bulgulara ulaşıldı.

Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenirken, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şahıs tespit edildi.

Bugün Adana merkezli 13 ilde, 135 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 138 şahıstan 101'i yakalanarak gözaltına alındı. 23'ü yurt dışında olduğu tespit edilen 37 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticileri şunu akıllarından çıkarmasın: Bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir! Ne sınırların arkasına saklanmak ne de suç ağlarının arkasına gizlenmek sizi kurtaracaktır. Devletimiz suç düzeninizi kökünden sökecek, bütün bağlantılarınızı ortaya çıkaracak ve hukukun gereğini sonuna kadar yerine getirecektir!"