Yeni nesil suç örgütleri Türkiye'nin kanayan yarası haline gelirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Gürlek, Daltonlar suç örgütünün lideri 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in Rusya'dan iadesini istediklerini belirtti.

'CAN DALTON'U RUSYA'DAN İSTEDİK'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü’nü imzaladık" ifadelerini kullanırken, 'Daltonlar'ın lideri için ise şunları söyledi: