Yeni nesil suç örgütleri Türkiye'nin kanayan yarası haline gelirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Gürlek, Daltonlar suç örgütünün lideri 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in Rusya'dan iadesini istediklerini belirtti.
'CAN DALTON'U RUSYA'DAN İSTEDİK'
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü’nü imzaladık" ifadelerini kullanırken, 'Daltonlar'ın lideri için ise şunları söyledi:
"Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik.
Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.
Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."