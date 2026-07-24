Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. TRT Haber’e konuşan Gürlek, Haluk Levent’in kaçma girişiminde olduğu sırada gözaltına alındığını açıkladı.

‘YUNAN ADALARINA KAÇACAKTI’

Gürlek, “Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti ve Pazar günü Haluk Levent'i aldılar” ifadelerini kullandı.

‘HALUK LEVENT’İN 41 ŞİRKETİ VAR’

Gürlek ayrıca, “Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Çok büyük bir organizasyon var. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor” dedi.