Fon vurgunu Türkiye'nin gündeminden düşmezken, Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Gürlek, soruşturma kapsamında kapsamlı bir suç yapılanması belirlendiğini duyurdu.

Gürlek, bu yapılanmayı "Devlet mekanizmasına sızan şebeke" olarak niteledi. Gürlek, soruşturma kapsamında 433 şüphelinin bulunduğunu bildirirken, 112 kişinin tutuklandığını, bürokrat ve siyasiler hakkında da işlem yapıldığını duyurdu.

Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Soruşturmada kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edilmiştir. Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz. Üst düzey denetim mekanizmalarımızda sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla oldukça belirgin bir hale gelmiş ve sorumlular hukuk önüne bir bir çıkarılmaya başlanmıştır.

Soruşturmanın geldiği noktada 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. 38 şahıs ise firaridir. 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke ve tedbir işlemleri uygulanmıştır.

Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir.

Bir kısım muhalefetin bu adli vakayı politik çıkarlara çevirmek için şark kurnazlığıyla ele alması da ayrı bir garabet yansımasıdır. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz ve kurumlarımız güçlüdür ve bu sorunu da halledip Türkiye düşmanlarının ellerini boşa çıkaracağız."

Ayrıntılar gelecek...