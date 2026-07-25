Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması hakkında "Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş; 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye’ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek X hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalar, İçişleri Bakanlığımızla tam koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürülmektedir.

Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş; 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye’ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir.

Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesineyönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu vesileyle, büyük bir özveriyle soruşturmaları koordine eden Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, özellikle JASAT ekiplerimize, KOM Başkanlığımıza, MASAK’a ve Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ediyorum.

Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız."