Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında Ankara'da park halindeki aracında başından vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ve 1993'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun aileleriyle bir araya geldi.

BEHÇET OKTAY DOSYASI GÜNDEMDE

Ankara'da 2009 yılında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak yaşamını yitiren Behçet Oktay'ın ölümü, yürütülen soruşturmada intihar olarak değerlendirilmiş ve dosyaya takipsizlik kararı verilmişti. Ailesi ise ölümde FETÖ parmağı olduğunu belirterek dosyanın yeniden incelenmesini talep etti. Bu süreçte Bakan Akın Gürlek, Oktay’ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile Adalet Bakanlığı'nda görüşerek ailenin şüphelerini ve taleplerini değerlendirdi.

UĞUR MUMCU'NUN AİLESİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakan Gürlek, bu temasın ardından 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde uğradığı bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, suikast dosyasına ilişkin son durumun ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.