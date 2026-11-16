İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin yenilenme sürecine ilişkin kritik bir uyarıda bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşümünün en önemli adımı olan yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılı geride bıraktıklarını belirten Çiftçi, yıl sonuna kadar 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini açıkladı.

YIL SONUNA KADAR 487 BİN 596 BELGE GEÇERSİZ HALE GELECEK

Kimlik kartlarının 10, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik sürelerinin, ilk verilen kart ve belgelerde dolmaya başladığını aktaran Bakan Çiftçi, vatandaşları belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmeye çağırarak şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."

BAŞVURU SÜRECİ VE RANDEVU KANALLARI AÇIKLANDI

Bakanlığın uyarısı sonrası gözler yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağına çevrildi. İşlemlerin "http://randevu.nvi.gov.tr", e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek nüfus müdürlüklerine müracaat edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Çiftçi, başvurunun ardından yeni belgelerin belirtilen adreslere teslim edileceğini bildirdi.

'İŞLEMLERİNİZİ SON GÜNE BIRAKMAYIN' UYARISI

Çiftçi, yoğunluk yaşanmaması adına şu çağrıda bulundu:

"Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum."