Bunu uygulamaya gayret ettiklerini dile getiren Uraloğlu, “Biz, milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız ölçüde, onları koruyup, kollayıp gelecek nesillere aktardığımız ölçüde, Allah’ın izniyle hiç kimse bizim sırtımızı yere getiremez, getiremiyor da çok şükür. Bir taraftan hafızlarımızı yetiştirirken, onları milli ve manevi değerlerimizle donatırken diğer taraftan teknoloji noktasındaki gençlerimizi de yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Uraloğlu, gençlerin aynı zamanda fen ilimlerinde çok iyi olduklarını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Bilim Merkezimizde 36 saatte gençlerimizin neler yapabildiklerini görmüştük. Her yolda biz ilerlemeye devam edeceğiz ama her ne iş yaparsak yapalım bize mutlaka inançlı, imanlı gençler lazım” ifadesini kullandı.

Camideki törende iki de rektör vardı

İcazet törenine, Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra vali, büyükşehir belediye başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Trabzon Üniversitesi rektörleri, hafızlar ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.