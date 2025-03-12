Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hızlı tren hattıyla ilgili açıklamasını bir iftar programında yaptı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, AKP Sincan İlçe Başkanlığı tarafından Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde organize edilen iftar etkinliğine katıldı.

Başkenti, hava yoluyla Türkiye’nin her bölgesine ve yurt dışındaki önemli noktalara bağladıklarını vurgulayan Uraloğlu, aynı zamanda şehri yüksek hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, İstanbul, Konya, Karaman ve Yozgat’a ulaştırdıklarını dile getirdi.

14 SAATLİK YOLCULUK 3,5 SAATE DÜŞECEK

Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 97 milyon yolcu taşıdıklarını belirterek, "İnşallah Ankara ile İzmir’i de yüksek hızlı trenle birleştireceğiz. Böylece iki şehir arasındaki 14 saatlik yolculuk süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz" diye konuştu.

İZMİR - ANKARA ARASI 7 SAAT

Bakan Uraloğlu iki şehir arasındaki sürenin 14 saat olduğunu belirtti ancak Ankara ile İzmir arası 600 km... Bu mesafe de yaklaşık kara yoluyla 7 saat sürüyor. İki şehir arasında otobüsle seyahat edildiğinde ise süre 8 saat oluyor.