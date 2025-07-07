Yayımlanan genelgeye göre, kıdem tazminatında tavan tutar 53 bin 919 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Bu rakam, kamu çalışanlarının hizmet süresine göre alabilecekleri azami kıdem tazminatını ifade ediyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 15,57

2025 yılı Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışı da netleşti. Buna göre, maaşlara uygulanacak zam oranı yüzde 15,57 olarak duyuruldu.

YENİ MAAŞ KATSAYILARI AÇIKLANDI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında uygulanacak yeni katsayılar da belirlendi. Buna göre:

Aylık katsayı: 1,170211

Taban aylık katsayısı: 18,316014

Yan ödeme katsayısı: 0,371113

Bu katsayılar, memur maaşlarının hesaplanmasında temel alınan gösterge rakamlarının aylık karşılıklarını belirlemede kullanılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 280 BİN TL'Yİ AŞTI

Temmuz 2025 itibarıyla bedelli askerlik için ödenecek tutar 280.850 lira 54 kuruş olarak ilan edildi. Öte yandan, yoklama kaçağı ya da bakaya durumda olan yükümlüler için belirlenen ceza tutarı ise 4.095 lira 74 kuruş olarak açıklandı.