Kamuda görev yapan sözleşmeli personellerin maaş tavanları netleşti. Yapılan düzenlemeyle, sözleşmeli personelin maaşlarında ortalama %15,57 oranında bir artış gerçekleştirildi ve yeni maaşlar belirlendi.
Bunun yanı sıra, sözleşmeleri yıl sonunda sona erecek personel için 15 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak 17 günlük süreye ilişkin ödeme düzenlemesi de yapıldı. 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan net maaşın 17/31'i kadar ve ek ödemenin de aynı oranda ödeme yapılacağı belirtildi.
İşte, unvanlara göre sözleşmeli personelin yeni maaş tavanları: