Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Maxx Royal Bodrum’un kiracısı olan plaj kulübü ve restoran olarak hizmet veren Scorpios’tan flaş karar.

Bodrum’un eşsiz doğasında huzur arayan vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen Çevre Bakanlığı ekipleri ile Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mekânda gizli bir gürültü denetimi gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü DJ’lerin sahne aldığı işletmede yapılan hassas ses ölçümlerinde, çevreye salınan ses seviyesinin yasal sınırın tam 19,2 desibel üzerinde olduğu suçüstü tespit edildi. Çevreye ve halkın huzuruna saygı göstermeyen lüks işletmeye, bu ihlal nedeniyle 419 bin 500 TL tutarında idari para cezası kesildi.

‘ANLAŞAMADIK’

Yediği cezanın ardından Scorpios’un Alman kurucuları Thomas Heyne ve Mario Hertel, sosyal medya hesaplarından jet hızıyla bir açıklama yayınlayarak Türkiye’deki operasyonlarını durdurduklarını ilan etti.

Turizm Bakanı’nın otelindeki “yerel ortakla” (mülk sahibi) yaşanan derin krize atıfta bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İş ortağımızla şu ana kadar çözülemeyen anlaşmazlıklar nedeniyle, Scorpios Bodrum’un faaliyetlerini bugünden itibaren geçici olarak durduracağımızı üzülerek bildirmek isteriz. Mevcut koşullar altında, benimsediğimiz standartlara, değerlere ve sorumluluklara uygun bir şekilde faaliyet göstermemiz mümkün olmamaktadır.”

LÜKS YATLARIN UĞRAK NOKTASI

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Maxx Royal Bodrum, dünyaca ünlü iş insanlarını ağırlıyor. Ünlü otele ait koya süper lüks yatlar yanaşıyor.