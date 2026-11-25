Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin gelir seviyesini yükseltmeye yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemede, mevcut yasal artışların yanı sıra ilave iyileştirmelerin de değerlendirildiğini belirtti.

Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

GELİR FARKLILIKLARI GÖZETİLECEK

Çalışmanın kapsamına ilişkin bilgi veren Işıkhan, emekliler arasındaki gelir farklılıklarının dikkate alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz."

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Develi de gündemdeki düzenlemenin yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı kalmayacağını, temel hedefin emeklilerin refah seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi.

HER EMEKLİ GRUBU İÇİN AYRI DÜZENLEME

Develi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için ayrı ayrı iyileştirmelerin gündeme gelebileceğini belirtti. Yasal artışların ötesinde bir düzenleme üzerinde durulduğunu ifade eden Develi, bunun refah payının artırılması anlamına gelebileceğini kaydetti.

Develi, "Buradaki anahtar kelime iyileştirme. Yasal olarak Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin alacağı artışlar belli. Bunun ötesinde bir artış söz konusu. Enflasyon artışından daha yüksek bir rakam karşımıza çıkabilir. Buna refah payının artırılması da diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.