TBMM'de henüz yasalaşmayan, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltilmesi önerisi nedeniyle ilk etapta emeklilere 3 bin TL ödeme yapılıyor.

Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emekli ikramiyesiyle ilgili düzenleme Meclis'ten geçtiğinde, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve emeklilerin hesaplarına yatırılacak" şeklinde konuştu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin ödeme günü 17, 18 ve 19 Mart olanlara 24 Mart, 20, 21, 22 Mart olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26 Mart olanlara ise 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere bayram ikramiyeleri 27 Mart'ta yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ise ikramiyeleri, nisan dönemi maaşlarıyla birlikte 28 Mart'ta hesaplarına yatırılacak.