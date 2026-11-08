Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik düzenleme hazırlığına ilişkin, prim gün sayısı ve yaşın önemli olduğunu belirterek çalışmaların henüz sürdüğünü açıkladı.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Işıkhan, “Prim gün sayısı ve yaş önemli ancak henüz üzerinde çalışıyoruz. Bizim amacımız burada adaletli ve hakkaniyetli bir düzenlemeyi hayata geçirmek” dedi.

EN DÜŞÜK AYLIK İÇİN AYRI KANUNİ DÜZENLEME

En düşük emekli aylığı konusunda ayrı bir kanuni düzenleme gerektiğini belirten Işıkhan, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi en düşük emekli aylığı enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarıyla birlikte belirleniyor. Burada da adaleti gözeterek hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SGK İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Işıkhan, 2002 yılında yüzde 71,5 olan SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranının, 2026 yılı sonunda yüzde 88 olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

SGK açığının milli gelire oranının 2002 yılında binde 22 seviyesinde olduğunu aktaran Işıkhan, bu oranın 2026 yılı sonunda binde 1,2 düzeyinde gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti. Işıkhan, sistemin mali dengesini güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE HEDEF YÜZDE 10’UN ALTI

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısının 4 milyondan fazla olduğunu belirten Işıkhan, bunun yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını, bu gruplara da istihdam sağlamak zorunda olduklarını söyledi.

Işıkhan, GÜÇ programıyla yüzde 14,8 olan genç işsizlik oranını yüzde 10’un altına düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu hedefin hem OVP hem de Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamındaki en önemli hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.