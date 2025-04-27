Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından oluşturulan yeni ekiplerle birlikte milyonlarca emeklinin işlemlerini geriye dönük incelemeye devam ediyor.



Yapılan denetimlerde en sık rastlanılan usulsüzlük, sahte sigortalılık ve sahte boşanma olayları olurken, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 100 bin sahte emeklilik için işlem başlatan yetkililer, şimdi de mevzuata aykırı şekilde 'yetim aylığı' alan çiftleri radarına aldı.

9 BİN SAHTE BOŞANMA TESPİT EDİLDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin son detayları paylaşırken, yaklaşık 7 bin 400 kişi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.



Sahte boşanma yaparak 'yetim aylığı' almayı sürdürenlerin evlerine gerekli tebligatların gönderildiği belirtilirken, konuya ilişkin Işıkhan "Sadece hileli boşanmalar üzerinden yapılan incelemelerde 9 bin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığı tespit edildi. 7 bin 400'ü ile ilgili ödenen rakamların faiziyle geri alınması için işlem başlattık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

EYT EMEKLİSİ 3 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan, EYT'den emekli olanların ve bu düzenlemenin toplam maliyetiyle ilgili de Işıkhan, "Bugüne kadar 3 milyon 123 bin vatandaşımız emekli oldu. Bu düzenlemenin ilk yıl maliyeti 724 milyar lira. Önümüzdeki 5 yıl içinde de kümülatif olarak değerlendirdiğimizde maliyeti 3,4 trilyon lira olacaktır. Kapsamlı olarak değerlendirildiğinde ciddi maliyetli, aynı anda insan gücü kaybı olarak da değerlendiriyorum." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ta da hafta boyunca sahada olacağını aktararak, öngörülen programlarının detaylarını paylaştı.