Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz gün be gün artarken iktidarın en düşük emekli maaşı için 20 bin lirayı uygun görmesi başta emekliler olmak üzere herkesin tepkisini çekti. Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda emekli tepkisini dile getirdi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan katıldığı bir etkinlik sonrası buluştuğu vatandaşlara yarım simit ikram etti.

Işıkhan, Ordu’da “Yüzyılın Konut Projesi” için önceki gün TOKİ’nin kura çekilişi törenine katıldı.

Kura çekiminden sonra Bakan Işıkhan, Orta Cami önündeki çay ocağına gitti. Işıkhan çay ocağında karşılaştığı emekli vatandaşlara AKP Ordu İl Başkanı Samet Özdemir ile simit ikram etti.

Özdemir'in tepsideki simitleri emeklilere tek tek ikram ederken Işıkhan’ın simitleri ikiye bölerek “yarım simit” olarak vermesi dikakt çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntülere tepki yağdı.