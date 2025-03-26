Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

28 MART'TA HESAPLARA YATIRILACAK

Bakan Işıkhan, mart ayına dair ödemelerin 28 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi. IBAN bilgisi bulunan vatandaşların ödemeleri banka hesaplarına aktarılacak, IBAN bilgisi olmayanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği kapsamında mart ayına ilişkin ödemelerin 28 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, ödeme süreci IBAN bilgisi kayıtlı olan vatandaşlar için banka hesapları üzerinden yürütülecek. IBAN bilgisi sisteme tanımlı olmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT şubelerinden alabilecek.

Bakan Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemelerinin de aynı tarihte yapılacağını belirtti. "Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerle vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diyen Işıkhan, destek ödemelerinin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı.

Ödeneklerden faydalanan vatandaşlar, ödemelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.