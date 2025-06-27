Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bakan Işıkhan, AKP milletvekilleriyle düzenlediği toplantıda, emeklilerin durumu hakkında yapılan değerlendirmelerin çoğunun maaş artışına yönelik talepler üzerine yoğunlaştığını ifade etti. Milletvekilleri, sahada en çok emeklilerin şikayetleriyle karşılaştıklarını ve maaşların artırılması gerektiğini vurgulayarak, Bakan Işıkhan’a bu konuda bir düzenleme yapılmasının önemini ilettiler.

Toplantıya katılan milletvekilleri, yalnızca enflasyon oranına dayalı yapılacak bir artışın yeterli olmayacağını da dile getirdiler.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada “Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır” dedi.

ASGARİYE ARA ZAM ZOR

Asgari ücrete ara zamla ilgili tartışmaların da gündeme geldiği toplantıda, milletvekilleri Işıkhan’ın açıklamalarından ‘Asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu’ izlenimini edindiler.

Öte yandan, Bağ-Kur’luların emeklilikleri için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının 7.200’e düşürülmesi konusunda verilen sözlerin hatırlatılması üzerine de Bakan Işıkhan, bu konuda da çalışma yapıldığını, ancak henüz bir takvimlendirmenin olmadığını kaydetti.

Bu konunun çok yönlü ele alınması gerektiğini, sadece kendilerinin karar veremeyeceğini belirten Işıkhan, sosyal güvenlikte en önemli kriter olan aktif/pasif oranlarına dikkat çekti. Türkiye’de şu anda bir emekliye karşılık 1,6 çalışan bulunuyor. Uluslararası standartlara göre ise sosyal güvenlik sisteminde 3,5- 4 çalışana karşı 1 emekli olması gerekiyor. Özellikle, son iki yıldır EYT’nin etkisiyle Türkiye’de aktif pasif dengesi daha da bozulmuştu.