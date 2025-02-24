Bolu’da 36’sı çocuk 78 kişinin öldüğü yangın faciasında, sorumluluğun Turizm Bakanlığı olduğu yönünde görüş veren ilk bilirkişi raporu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından ‘korsan’ ilan edilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada söz konusu bilirkişi heyetinin görevlendirilme ve görevden alınmalarını içeren resmi yazıları ortaya çıkardı.

Özel’in paylaştığı belgelerde, ilk bilirkişi heyetinin görevden azledilme dilekçelerinde “iş yoğunluğum nedeniyle görevimi sağlıklı olarak yürütebilmem olanaksız hale gelmiştir” gerekçelerini sunmaları dikkat çekti.

YENİ HEYET KURDULAR

Yeni bilirkişi heyetinin hâlâ raporunu hazırlayamadığına işaret eden Özel, “İktidarın istediği gibi rapor hazırlamayan uzmanların yerine, yeni heyet kurulduğu ortaya çıktı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yedi kişilik bilirkişi heyeti, 21 Ocak’ta otele ulaştı. Ön bilirkişi raporunu Özgür Özel 24 Ocak’ta paylaştı. Raporda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen heyetin iki gün inceleme yaptığı belirtildi, sorumlular arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, otel işletmesi ve denetim şirketleri sayıldı. Bolu Belediyesi’nin ismi ise geçmedi. Adalet Bakanı rapora korsan dedi, ardından Özgür Özel, bilirkişi heyetine baskı yapıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, heyeti değiştirdi. Heyet 25 Aralık’ta otelde 3.5 saatlik bir inceleme daha yaptı.

Yeni atananlar bir aydır yazamadı

Belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Özel, “Adalet Bakanı’nın korsan ilan ettiği raporu hazırlayan heyetin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini gösteren resmi yazı ortaya çıktı” dedi. Özgür Özel şu paylaşımları yaptı:

DOĞRUDA DİRENDİLER

- O heyet, kişisel ve mesleki namuslarına sahip çıktı ve doğruda direndi. Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendi. Bilirkişilerin her birinin hazırladığı azil dilekçeleri kamuoyu ile paylaşıyorum.

- Yedi bilirkişinin yedisi de hazırladıkları rapor kabul edilmeyince manidar dilekçeleri yazdılar. İktidar temsilcileri bu heyetin yeni uzman isimlerle “genişletildiğini” iddia etmişlerdi. Ancak iktidarın istediği gibi rapor hazırlamayan uzmanların yerine, yeni heyet kurulduğu ortaya çıktı.

GÖZÜNÜ KARARTMIŞ

- İlk heyet 3 günde raporu hazırlamışken, yeni heyetten 1 aydır haber yok. Gözünü karartmış, adalet tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 78 insanın ölümüne bile partizanca bakan bu zihniyetle milletimiz sandıkta hesaplaşacak.”