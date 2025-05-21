Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. Kuruluş Yıl Dönümü Programında açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendirecek bir tapu düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

2B statüsündeki 'Orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri' için yeni bir çalışma başlatılacağını açıklayan Kurum, "Vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Tapu sorununu çözmek için adımları atacağız. Mülkiyet hakları şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

İmar planı noktasında 2B alanların tescili noktasında vatandaşımızın bekleyen imar haklarını sorunlarını hep birlikte aşacağız. Seçim meydanında verdiğimiz sözleri tutacağız." ifadelerini kullandı.



'YILLARDIR TAPU BEKLEYEN VATANDAŞLARIMIZA TAPULARINI KAZANDIRACAĞIZ'



Kurum, düzenlemeden 5 milyon vatandaşın etkileneceğini belirterek, "Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." şeklinde konuştu.





2B ARAZİSİ NEDİR?

Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri 2B arazisi olarak isimlendirilmektedir. "2b" genellikle 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan B bendi için kısaltma olarak kullanılmaktadır. 2B arazileri genellikle orman vasfını kaybeden araziler olarak isimlendirilmektedir. Bazı araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkartılabilir. Ayrıca bir daha da geri kazanılamaz ve ıslah edilemez. Bu alanlara ise 2B arazisi denilmektedir.



Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve orman vasfı dışına çıkarılan bu arazilere 2B arazisi denilmektedir.