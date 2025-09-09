Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 Ağustos tarihinde Adıyaman programı kapsamında Besni İlçesini ziyaret etti. Birgün'den İsmail Arı'nın haberi 'pes' dedirten yemek faturasını ortaya çıkardı.

Ziyaret sırasında Bakan Kurum’a; Adıyaman Valisi Osman Varol, AKP Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, AKP İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AKP Besni İlçe Başkanı Ömer Faruk Öztürk eşlik etti. Bakan Kurum’un ziyareti sırasında, Besni’de yürütülen kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarıyla afet konutlarının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

AKP’li Besni Belediyesi’nin AKP’li Bakan Murat Kurum ile heyetinin ziyareti için kesenin ağzını açıp iki ayrı ödemeye imza attığı ortaya çıktı.

195 BİN TL’LİK FATURA ÇIKTI

Besni Belediyesi, “8 Ağustos 2025 tarihinde ilçemizi ziyarete gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki misafirlere ikram edilen yemek bedeli” açıklamasıyla Şambayat Et Restoran Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 120 bin TL ödedi.

Belediye, “8 Ağustos 2025 tarihinde ilçemizi ziyarete gelen Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikli Bakanı’na ve beraberindeki misafirlere ilçemizin yöresel yemeği (Besni tavası) yapılması gideri” açıklamasıyla da İbrahim Engin Burğu 75 bin TL ödedi. Böylece Bakan Murat Kurum ile beraberindeki heyet için toplam 195 bin TL’lik yemek faturası ödendi.

BOL BOL HARCADILAR

Nevşehir Valiliği de 21 Nisan 2025'te “İlimizi ziyarete gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar ve ekibine yemek verilmesi” açıklamasıyla 104 bin 761 TL’lik harcama gerçekleştirmişti. Ödeme, Elektronik Kamu Alımları Platformu’na da bu açıklamayla kaydedildi. Valilik, “İlimizi ziyarete gelen TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın koruma ekibi için yemek alımı işi” adı altında doğrudan temin usulüyle 88 bin 305 TL’lik harcama yaptı. Ödeme, Nevşehir Polisevi Şube Müdürlüğü’ne yapıldı.

ÖDEME KAYDI SİLİNMİŞTİ

BirGün’ün bu harcamayı ortaya çıkarmasının ardından Nevşehir Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Valiliğimizce TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin ya da koruma ekibi için herhangi bir yemek harcaması yapılmamıştır” denildi ve yemek ödemesinin kaydı sistemden silindi.