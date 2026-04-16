Korkunç bir şiddet salgınında çırpınan Türkiye, dün tarihinin en kanlı okul baskınını yaşadı.

Önceki gün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eline pompalı tüfek alan 19 yaşındaki eski öğrenci Ömer Ket, 16 kişiyi yaralayıp intihar etmişti.

OKULDA CAN PAZARI

Henüz bu olayın şoku atlatılamadan ve yurdun birçok bölgesinde protestolar başladığı anlarda çok daha beteri Kahramanmaraş’ta yaşandı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğlen saatlerinde silah sesleri duyuldu. Öğrenciler çığlıklar atarak pencerelerden aşağıya atlamaya ve okuldan kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler okula girdiğinde akıl almaz bir manzarayla karşılaştı. Korkunç olay şöyle gelişti:

SAVAŞA GİDER GİBİ

8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörü çantasına koyarak okula geldi. Doğrudan 5’inci sınıf öğrencilerine yönelen saldırgan, durmaksızın ateş etti. İki sınıfta 3 öğrenci ve bir öğretmen olay yerinde can verdi, 20 kişi yaralandı. İsa Aras ölüm saçtıktan sonra kendisine ateş ederek hayatına son verdi.

6 KİŞİ AĞIR YARALI

Hızla hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 öğrenci daha tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Böylece, saldırgan ile birlikte ölü sayısı 10’a yükseldi. 6’sı ağır 13 yaralının tedavisi devam ediyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “Kargaşa anında kendisine ateş etti. Bunun intihar amaçlı mı olduğu, yoksa kargaşa sırasında mı gerçekleştiği bilinmiyor” dedi. Saldırının sebebi ise bilinmiyor.

Öğrenciler pencerelerden atlayarak kaçtı.

Çocuklar camdan atlayarak kurtuldu

Silah seslerinin duyulmasının ardından okulda büyük panik yaşandı. Alt kattaki öğrenciler kapıdan çıkmayı başarırken, üst kattakiler yaralanma pahasına pencerelerden atladı. Aşağıdaki görevliler de yardımcı oldu.

Öğretmen Ayla Kara (56) katil öğrencinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Eski polis baba ve öğretmen anne gözaltında

Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası eski Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli olayın ardından gözaltına alındı. Saldırganın annesinin de öğretmen olduğu ve onun da gözaltına alındığı öğrenildi. Her iki ebeveyin de emniyette sorgusu devam ediyor.

Öte yandan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, okul yönetimi ve velilerle de görüştüğünü aktardı. Ateş, öğrencinin ciddi sorunları olduğuna dair bilgiler aldığını belirterek, “Çocuğun psikolojik bir sıkıntısının olduğunu, sorunlu bir çocuk olduğunu söylediler” dedi.

Zırhlı araçla götürüldü

9 can aldıktan sonra intihar eden İsa Aras Mersinli’nin ölü bedeni okuldan böyle çıkarıldı. Silahlı polisler eşliğinde zırhlı araca konularak götürülen ceset, adli tıpta incelenecek.

Okul önünde görülmemiş panik

Silahlı saldırı ihbarının ardından okul çevresi kısa sürede mahşer yerine dönüştü. Siren sesleri, panik içindeki kalabalığın çığlıklarına karışırken, haberi duyan aileler ise çocuklarına ulaşabilmek için endişeyle okula koştu.

Eller titreyerek telefonlara sarılan, gözleri yaşlı anne ve babalar, polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Çocuklarının güvenliği için çaresizce çırpınan bazı veliler sinir krizi geçirirken, görevliler onları sakinleştirmekte zorlandı.

Evlatlarına kavuşanlar sevinç gözyaşı döktü. Bazı öğrencilerin can havliyle camdan atladığı anlarda izleyenler büyük korku yaşadı. Yaralanan öğrenciler, sedyelere alınarak hızla ambulanslara taşındı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Saldırıda hayatını kaybeden 1 eğitimci ile 8 öğrencinin isimleri şöyle:

“Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.”

BAKAN AÇIKLADI: ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Çiftçi olay yerinde yaptığı açıklamada, "Olay yerine intikal ettik bakanlarımızla birlikte. Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik. Olay sadece bir öğrencinin gerçekleştirdiği olaydır. Terör olayı değildir. Dün Şanlıurfa'daki olaydan dolayı eğitime ara vermiştik. Bugün de Kahramanmaraş'ta 2 gün eğitime ara veriyoruz. Olay sonrası can kaybı 9'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 13" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın selameti açısından adli makamlarca alınan yayın yasağı kararına rağmen, bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde olay anına ait görüntü ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik bu paylaşımları yapan kişi veya kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzeninin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi ve adli sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm kişi ve kuruluşların alınan yayın yasağı kararına hassasiyetle riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir."

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bölgeye gitti.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Tekin, saldırılar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tekin şu ifadeleri kullandı;

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan yürek yakıcı elim hadiseler, tüm ülkemizi derinden sarsmıştır.

Büyük bir üzüntüyle ifade etmeliyim ki bu elim olaylarda umut dolu gençlerimizi ve tüm mukaddesatıyla görevine adanmış bir eğitimcimizi kaybettik. Milletçe tarifsiz bir üzüntü içindeyiz.

Kadim medeniyetimiz boyunca toplumsal huzur iklimimizin en güzel örnekleri olan eğitim kurumlarımızda benzeri hadiselerin yaşanmaması için İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımız ile birlikte mevcut güvenlik önlemlerimizi güncelleyerek tüm dijital ve fiziki tehditleri kapsayan bütüncül bir güvenlik yaklaşımını hayata geçirmek üzere gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.

Milletçe en derin hislerle kenetlendiğimiz böyle bir dönemde omuzladığımız bu acı, hepimizin yüreğine düşmüştür. Nitekim bu süreç, en ince ayrıntısına kadar takip edilecek olup evlatlarımızın huzuru, öğretmenlerimizin esenliği ve eğitim ortamlarımızın sükûneti için gereken her türlü adım, dikkat ve özenle atılacaktır.

Milletimizin asla şüphesi olmasın ki bu ortak acının hiçbir yönü, karanlıkta bırakılmayacaktır.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve maarif ailemizin her bir ferdine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun."

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA: 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de saldırıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Gürlek şunları söyledi:

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI TİRYAKİ: "TÜM BOYUTLARIYLA İNCELİYORUZ"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor" dedi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK'ten de olayla ilgili açıklama geldi ve yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

Açıklamada "Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır" denildi.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 bakanlık başmüfettişinin olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırının maarif camiası başta olmak üzere milleti derinden sarsarak yasa boğduğu belirtildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, söz konusu okulun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

-Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir.

-Ayrıca 4 bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek, Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz.

-Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun.

"YÜREĞİMİZE BİR ATEŞ DAHA DÜŞTÜ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Dün Şanlıurfa'daki okul saldırısını hatırlatan Özel, "Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik. Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı. Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" dedi.

"DERİNLEŞEN BİR GÜVENLİK ZAAFİYETİ"

Özel, "Arkadaşlarımız hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler. Fatma öğretmen hayattayken, 'Okullarda can güvenliğimiz yok' diye haykırmıştı. Ne yazık ki o feryat duyulmadı. Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi. Bugün geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zafiyetine dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

"65 BİN UZMAN ÇAVUŞ HEMEN ATANMALI"

Daha önce okullarda güvenlik için uzman çavuşların görevlendirilmesini önerdiklerini hatırlatan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir. Türkiye’nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır. Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur. Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."

‘Siyasete alet etmeyin’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, “Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye müfettişlerimiz soruşturmaları yürütmektedir. Olay mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.”

CHP’den 4 kişilik heyet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş’ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili 4 kişilik heyet görevlendirdi. Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.

Meclis komisyon kuruyor

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bölgeye gitti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı. Okullarda şiddet için Meclis komisyonu kurulacağı açıklandı.

Tüm okullar tatil edilsin

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, “Bu hafta tüm okullarda derslere ara verilsin. Okul güvenliği sağlanmadığı müddetçe öğrenci ve öğretmen okula gitmemeli. Bakanlık okulları cuma günü dahil ivedilikle tatil etmelidir” dedi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Çiftçi, Kahramanmaraş’ta eğitim ve öğretime iki gün ara verildiğini açıkladı.