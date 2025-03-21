Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri’de ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Burada Vali Gökmen Çiçek ile AKP Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy ve Dursun Ataş tarafından karşılandı.

'37 BİN HEKİM DIŞI SAĞLIK ÇALIŞANI ALACAĞIZ'

Hekim dışı sağlık çalışanı istihdamına ilişkin detaylar paylaşan Bakan Memişoğlu, 37 bin kişilik kadro için planlamaların devam ettiğini ifade etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi, herkes merak ediyor. 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyor. En iyi şekilde, hakkaniyetli şekilde insanlarımıza bu kadroları dağıtacağız.”