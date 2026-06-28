Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir canlı yayında sigaraya yeni düzenlemenin yolda olduğunun mesajı verdi.

Kanal 7'de katıldığı bir programda sigaraya yeni düzenlemeler için bir kanun taslağı hazırladıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Görünür olmamasını sağlayacağız. 18 yaş altına sigara yasağı kontrol edilmiyor, bununla ilgili de taslağımıza bazı maddeler koyacağız. Yasaklamayacağız ama görünür olmasını engelleyeceğiz. Mekanlar camekanlı mı? Kapalı mı? Açık mı? Bunları netleştireceğiz" dedi.

Memişoğlu, 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldığını söylediği açıklamasında, "Ben toplumumun kanser olmasını istemiyorum. Türkiye bu sigaradan ve internet gibi çok fazla kullanımından uzak durması lazım. İnsanoğlu bağımlılıkla yaşayabilir ama bu spor bağımlılığı olsun. Kötü bağımlılıklar sizi yönetmesin. İnternet sizi kullanacağına siz interneti kullanın" ifadelerini kullandı.