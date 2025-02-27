Estetik uygulamaları bağlamında ayakta teşhis ve tedavi yönetmeliği konusuna ilişkin konuşan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı;

'SİZ İNSİYATİF VERİRSENİZ MERDİVENALTI ARTIYOR'

"Hekimlerin ne yapabileceği kendi eğitim müfredatlarımızda var, pratisyen hekimler ne yapabilir ne yapamaz. Aynı zamanda uzmanlık eğitimiyle ilgili de Tıpta Uzmanlık Kurulumuz var. Onlar da uzmanların eğitim müfredatlarını, ne yapabilecekleri konusunda tanımlamaları yapıyor. Eğer siz az bir gruba inisiyatif verirseniz merdiven altı artıyor, kontrol mekanizmaları bozuluyor. Onun için biz bunu kontrollü hale getirip bu dediğiniz yanlış uygulamaları veya buna yetkisi olmayan insanların da çok daha iyi kontrol edilmesini sağlatacağız."

YÜZDE 80'İ UYGULAMAYA DAHİL OLMADI

Bunların yanında çeşitli konulara değinen Memişoğlu; Aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili hekimlerin tepkisine ilişkin de konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Aile hekimliği çok önemsediğimiz bir meslek grubu. Son iş bırakma eyleminde aile hekimlerimizin yüzde 80’i bu uygulamaya ve iş bırakmaya dahil olmadılar, dezenformasyona inanmadılar. Biz tabii ki eleştirileceğiz, tabii ki bazıları tepki duyacaktır. Biz hekimlerin tepki duymaması için uğraşıyoruz. "