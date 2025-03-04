Dünya Obezite Günü nedeniyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açıklamada bulundu. Toplumun yüzde 60'nın kilolu olduğunu ifade eden Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"HAREKET EDİN, MİDENİZİ TAM DOLDURMAYIN"

*Halkın yüzde 25 ise aşırı kilolu. Kalbiniz daha büyük bir alana hizmet etmek durumunda. Ayak bileğiniz, dizleriniz, eklemleriniz daha büyük bir yapıya hizmet etmek durumunda.

*Böbreğiniz daha çok çalışmak durumunda, karaciğeriniz daha çok yağ yakma durumunda. Her şeyinizi siz israf ediyorsunuz esasında kilonuz varsa. Akciğeriniz nefes alamıyor, iki adım atıyorsunuz nefes nefese kalıyorsunuz.

*Birçok sağlık sorunu fazla kiloyla bağlantılı. Kilo vermenin iki temel yolu var. Hareket edeceksiniz, midenizi tam doldurmayacaksınız.