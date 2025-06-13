Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber yayınına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, rahim ağzı kanserine karşı uygulanan HPV aşısının 2025 yılı sonu itibariyle ücretsiz şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Memişoğlu, "Biz HPV'yi tarıyoruz şu anda SMA'yı da tarıyoruz. Ama aşılarını da özellikle HPV aşısını da 2025 sonu itibariyle insanlarımıza ücretsiz, 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız" dedi.

'KENE AŞISI ÜRETEBİLİRİZ'

Bakan Memişoğlu'na yaz aylarıyla birlikte artışa geçen kene vakaları da hatırlatıldı. Memişoğlu, "Şu anda bizim geçmiş yıllara göre ilave ya da ekstra bir fazlalığımız veya ölüm oranımız yok. Süper kene kelimesi çok güzel de böyle bir durumumuz yok. Bunu takip ediyoruz" dedi.

Memişoğlu şöyle devam etti:

"Kırım-Kongo ateşi ile ilgili aşı konusunda Türkiye belki de dünyada ilk aşısını üretebilecek ülkelerden bir tanesi olacak. Hem Kayseri'de hem bu konuda İstanbul'da Kırım-Kongo aşısı ile ilgili de büyük bir çalışma yapıyoruz."

Bakan Memişoğlu, kuduz aşısını da antijen ile birlikte 2026 yılında üretebilir hale geleceklerini belirtti.

'SEZARYEN DOĞUM BİR AMELİYAT TÜRÜ'

Memişoğlu, "Türkiye'de sezaryen oranları yüzde 61,5. Sezaryen dediğimiz esasında bir doğum şekli değil. Bir ameliyat türü. Toplumun sezaryen olma oranı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortalama yüzde 15. Yani 10 doğumdan 1,5'u, bir veya en fazla ikisi sezaryen olmalı, primer sezaryen. Ama bu bizim yüzde 50 bandında Türkiye'de. Sezaryen oranları yüzde 65. Bazı hastanelerde yüzde 75-80. Bunu biz 'ya siz sezaryen olmayın' demekle yetinmedik" diye konuştu.

'KİLO' KAMPANYASI

Memişoğlu, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası"na ilişkin ilk verileri de paylaşarak, "3 milyon kişiyi gönüllük esasına göre kilo boy ölçümü yaptık. Yüzde 35'i fazla kilolu çıkmış durumda.. Yani toplam yüzde 52 yüzde 55 bandında insanlarımız istediğimiz kiloda değil" dedi.



