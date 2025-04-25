Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk TV'de katıldığı yayında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUĞUNUZ YOKSA AİLE OLAMIYORSUNUZ"

Açıklamalarında 'aile yapısı'na değinen bakan Memişoğlu "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" dedi.

Memişoğlu ayrıca şunları kaydetti:

"BENİM İÇİN DOĞRU BİR TANEDİR"

Doğruyu söylemedikçe, mahalle baskısı üzerimize geliyor ve yanlışlar ortada dolaşıyor. Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler. Benim için doğru bir tanedir.

Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var.

Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Ancak kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. Biz de iki kardeşiz."

TEPKİ TOPLADI

Bakan Memişoğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Memişoğlu'nun sözleri en çok da kadınların tepkisine neden oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Tek bir cümleyle çocuk sahibi olamayan binlerce insana kendini eksik hissettirip, gönüllerini kırmak..

Eğitim cehaleti alıyor da, bazı şeyler hep baki...

-Şunu okuyup yıllarca tedavi gördüğü halde sonuç alamamış üzülecek ağlayacak insanlar var neden böyle bi açıklama yapılır ki neden yani

-Bir cümle ile bu kadar insanın kalbini kırmak. Yatak odasından çıksanız artık, milletin derdine derman olmak varken daha da yaralamak

-Ama doğurmakla da anne baba olunmuyor. Üstelik çocuk sahibi olamayanlar için de çok incitici bir cümle..