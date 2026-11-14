Antalya’da düzenlenen COP31’de nükleer enerji tartışması büyüdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iklim kriziyle mücadelede nükleer enerjinin zorunlu olduğunu savunarak Türkiye’nin 2050’ye kadar 20 gigavatlık kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Dünyanın 21 ülkesinden 100 çevre örgütü ise aynı gün yayımladığı ortak bildiriyle nükleer enerjiye karşı çıktı.

20 GİGAVAT HEDEFİ

Bayraktar, Rosatom’un düzenlediği panelde yaptığı konuşmada, “Nükleer enerji olmadan iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar ciddi olduğumuzu konuşama- yız” ifadelerini kullandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde inşaatın ilerlediğini belirten Bayraktar, önümüzdeki haftalarda elektrik üretimine başlanmasını umduklarını söyledi. Türkiye’nin büyük ölçekli reaktörlerde en az 15 gigavat, küçük modüler reaktörlerde ise 5 gigavat kapasite hedeflediğini açıklayan Bayraktar, “2050 yılında 20 gigavatlık kurulu nükleer güç kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

Bakan’ın açıklamalarıyla aynı gün yayımlanan “Nükleer enerji iklim değişikliğine çözüm sunmaz, aksine sorun getirir” başlıklı bildiride, 2050’ye kadar küresel nükleer enerji kapasitesini üçe katlama hedefinin

terk edilmesi istendi.

Nükleer santrallerin maliyetleri, uzun inşa süreleri ve radyoaktif atık sorununa dikkat çeken örgütler, nükleer yatırımlara ayrılan kaynakların güneş, rüzgar ve jeotermal enerjiye aktarılmasını istedi. Bildiride, nükleer enerjinin iklim kriziyle mücadelede acil emisyon azaltımı ihtiyacına yanıt veremeyeceği vurgulandı.

Nükleer sorunun kendisidir

Bildiride Akkuyu, Sinop ve Trakya projelerinin ekolojik risklerine de dikkat çekildi. Türkiye’den Nükleersiz, Yeşil Düşünce Derneği ve Sinop Nükleer Karşıtı Platformu da imzacılar arasında yer aldı. Pınar Demircan, “Nükleer santraller iklim krizine çözüm değildir, aksine sorundur” dedi. Demircan, Akkuyu’da deniz suyu sıcaklıklarının, Sinop ve Trakya’da ise sıcak su deşarjının ekosistemi tehdit ettiğini belirtti. Öte yandan Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli AtkinsRealis’in iştiraki Candu Energy Inc. arasında Türkiye’de kurulması değerlendirilen bir nükleer santral için anlaşma imzalandı.