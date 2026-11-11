İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ demir çelik fabrikasında yaşanan patlama ve yangın faciasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e çıktı.
Olayın ardından fabrikada incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işletmenin daha önce müfettişlerce denetlendiğini ve ciddi bir aksaklık tespit edilmediğini belirterek, yaşanan kazanın ardından yeni bir inceleme başlatıldığını ve ihmal konusunda kesin konuşmak için henüz erken olduğunu açıkladı.
"FABRİKADA SIKINTI GÖRÜLMEDİ"
Fabrikanın farklı dönemlerde denetlendiğini ancak bir sıkıntı görülmediğini kaydeden Işıklan, “Ancak yaşanan bu iş kazası sıkıntıya sebep oldu” dedi.
Fabrikada 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi ve bir sağlık personelinin görev yaptığını aktaran Işıkhan, işletmenin bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından farklı dönemlerde denetlendiğini kaydetti.
Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Işıkhan, müfettişlerin işletmede ciddi bir sorun tespit etmediğini ancak patlamanın ardından yeni inceleme başlatıldığını söyledi.
Müfettişlerin işletmede “çok ciddi sıkıntıların yaşanmadığını” belirlediklerini söyleyen Işıkhan, “Ancak yaşanan bu iş kazası ciddi anlamda bir sıkıntıya sebep oldu” ifadesini kullandı.
Işıkhan, şu aşamada ihmal veya kusur konusunda kesin bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu kaydetti