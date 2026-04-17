Devlet işletmesindeki milyarlarca dolar değerindeki otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi için Türk heyeti Portekiz'de yatırımcı turuna çıktı.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre AKP hükümetinden bir heyet, Portekizli potansiyel yatırımcılarla görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde Lizbon’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

YATIRIMCILARLA İLK TEMAS KURULDU

Reuters’a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile satış süreci için geçtiğimiz yıl yetkilendirilen küresel danışmanlık şirketi EY temsilcilerinin, son haftalarda Portekiz’de bir dizi toplantı yaptığını belirtti.

GÖRÜŞME TALEBİ TÜRKİYE'DEKİ HEYETTEN GELDİ

Bu kapsamda heyet, Perşembe günü Portekiz'in en büyük otoyol işletmecisi olan Brisa şirketinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşme talebinin Türk tarafınca iletildiği ifade edilirken, toplantının sonuçlarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Brisa yetkilileri ve EY konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TÜRKİYE'NİN GÖZ BEBEKLERİ 'BOĞAZ KÖPRÜLERİ'

Özelleştirme paketinin en değerli parçalarını, İstanbul’daki iki Boğaz köprüsü oluşturuyor. Tam kapasiteyle çalışan ve düzenli gelir sağlayan bu köprüler, projenin "en değerli varlıkları" olarak görülüyor. Verilere göre, 2024 yılında bu köprülerden günlük ortalama 430 bin araç geçiş yaptı.

SATIŞ DEĞİL İŞŞLETME HAKKI DEVRİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son yaptığı açıklamada varlıkların doğrudan satışının planlanmadığını, bunun yerine işletme haklarının devri (imtiyaz sözleşmesi) yöntemiyle ihaleye çıkılacağını belirtmişti. Hükümet bu adım sayesinde hem özelleştirme gelirlerini artırmayı hem de altyapı bakım maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Geçmişteki İptal Kararı: Türkiye, 2013 yılında otoyol ve köprülerin 25 yıllık işletme hakkı için açılan 5,7 milyar dolarlık ihaleyi iptal etmişti. O dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, teklifin çok düşük olduğunu belirterek en az 7 milyar dolarlık bir beklentiyi dile getirmişti.

PORTEKİZLİ BRİSA'NIN TÜRKİYE İLGİSİ

2011 yılındaki özelleştirme sürecinde de Türkiye ile yakından ilgilenen Brisa, o dönemde Türkiye'yi Portekiz'den sonra ikinci en büyük pazarı haline getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Portekiz’de 1.500 kilometrelik 14 otoyolun işletmesini yürüten grup, son yıllarda Brezilya ve Hollanda’daki operasyonlarını devretmiş olsa da ABD pazarındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir ekseninde bulunan yaklaşık 2.300 kilometrelik otoyol ağını yönetiyor. Mevcut veriler, Türkiye'deki toplam trafiğin yarısından fazlasının devlete ait bu köprü ve otoyolları kullandığını gösteriyor.