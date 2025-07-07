Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi modelinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Avrupa’nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi'nin benzerleri, “30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi” kapsamında 30 büyükşehirde hayata geçirilecek.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Çamlıca ve Çanakkale kuleleri modelini ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalara başladık. Bu kapsamda, yayıncılık altyapısını güçlendirecek yeni kule projelerini 30 büyükşehirde kuracağız” dedi.

YAYIN FREKANSLARI YENİLENECEK

Yeni kuleler FM, DAB+ ve DVB-T2 yayın teknolojilerine uygun, yüksek kapasiteli olacak. Projeyle, şehirlerde görüntü kirliliği yaratan eski anten ve direklerin kaldırılması hedefleniyor.

Trabzon Boztepe’de kule yapımına yönelik ön hazırlıkların başladığını belirten Uraloğlu, Bursa Osmangazi’de yayıncılara ait iki verici direğinin devralınması için sürecin başlatıldığını, Tekirdağ Süleymanpaşa’da ise mevcut direğin devralınıp Ocak 2025 itibarıyla yayına geçildiğini aktardı.

"ELEKTROMANYETİK ALAN AÇIKLAMASI"

Uraloğlu, bu kulelerin çevreye duyarlı yapısıyla enerji verimliliğini 10 kat artıracağını belirtti. Aynı zamanda daha düşük karbon emisyonuyla hizmet verecek yeni sistemler sayesinde, elektromanyetik kirlilik önemli ölçüde azaltılacak.

"Yayınları tek merkezden sunarak vatandaşlarımızı düşük elektromanyetik alan değerlerine maruz bırakacağız. Böylece hem sağlık açısından güvenli, hem de mimari açıdan modern şehir siluetleri oluşturacağız" dedi.

İŞTE KULELERİN YAPILACAĞI ŞEHİRLER

Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Konya, Samsun, Diyarbakır ve Sivas’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde kurulacak veya devralınacak kuleler ile onlarca analog ve dijital yayıncı tek merkezden hizmet alacak.

Uraloğlu, bu projeler sayesinde şehirlerin teknolojik ve görsel açıdan çağdaş bir görünüme kavuşacağını, vatandaşların da daha kaliteli yayınlara ulaşacağını ifade etti.

ÇAMLICA KULESİ’NDE NELER VAR?

İstanbul Üsküdar’daki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer alan Çamlıca Kulesi, 369 metre yüksekliğiyle Avrupa’nın en yüksek radyo-televizyon kulesi unvanını taşıyor. 49 katlı betonarme yapının yüksekliği 221 metreyi bulurken, üzerindeki anten kısmı ise 168 metreden oluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılında açtığı fikir projesi yarışmasında dereceye giren kule tasarımı, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tercihiyle uygulanarak 2020 yılında tamamlandı. Resmî açılışı ise 29 Mayıs 2021’de gerçekleştirildi. Kulede iki restoran ve bir seyir terası bulunuyor. Ziyaretçilere hem teknolojik bir