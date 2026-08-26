Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın bu ayın başlarında imzaladığı Mekke Savunma Anlaşması'na Bangladeş’in de dahil olabileceği belirtildi.

Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humayun Kabir, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin söz Mekke Paktı'na katılmak üzere davet edildiğini bildirdi.

Kabir davetin hangi tarafça yapıldığını açıklamazken, Reuters haber ajansının isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde Riyad yönetiminin Dakka ile temasa geçtiği aktarıldı.

Bakan Kabir konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Orta Doğu’daki İslam ülkeleri arasında bir güvenlik düzenlemesi varsa, bizim de katılmayı değerlendirmemiz olağandışı değil. Bu durum olumlu değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

'MÜSLÜMAN NATO'SUNA' YENİ ÜYE Mİ?

Anlaşma, üç ülkeden birine yapılacak silahlı bir saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını öngörüyor. Bu sebeple anlaşma kamuoyunda "Müslüman NATO" olarak anılıyor.

Nükleer güce sahip iki rakip ülke olan Hindistan ve Pakistan’ın komşusu konumundaki Bangladeş’in, büyük jeopolitik ayrışmaların dışında kalma politikası göz önüne alındığında, pakta katılımının bölgesel konumunu etkileyebileceği vurgulandı.

Bununla birlikte Bangladeş, 2024 yılında Dakka’daki hükümeti deviren kitlesel protestoların ardından Hindistan’a kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina’nın iadesini talep etmeye devam ediyor.

Bangladeş ile Pakistan arasında kurulacak bir güvenlik ittifakının, İsrail ile güçlü ilişkileri bulunan Hindistan tarafından bir tehdit olarak algılanabileceği değerlendiriliyor.

PEKİ YA MISIR?

Mekke Paktı’na taraf olan üç ülke, anlaşmanın savunma nitelikli olduğunu ve belirli bir devleti hedef almadığını vurguladı.

Türk yetkililer başlangıçta üçlü bir antlaşma öngörmüş olsa da Mısır’ın mekanizmaya dahil edilmek üzere doğal bir aday olarak öne çıktığı belirtildi.

Güçlü bir orduya sahip olan Mısır; Gazze’deki savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakerelerden Afrika’daki gelişmelere kadar birçok konuda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile benzer tutum sergiledi.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Ankara merkezli bir kaynak MEE’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Mısır’ın antlaşmaya dahil edilmesi için ciddi çaba sarf ettiğini ve resmi teklifte bulunduğunu belirtti.

Ancak Kahire’nin katılmaya hazır olmadığının anlaşılması üzerine diğer ülkelerin süreci Mısır olmadan sürdürme kararı aldığı aktarıldı.