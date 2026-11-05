Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçe görüşmelerinde 2027 yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin alım gücünü desteklemek için bütçede alan oluşturduklarını belirten Şimşek, cari açığın milli gelire oranının gelecek yıl savaş öncesi seviyesine gerilemesini beklediklerini söyledi.

EMEKLİYE DESTEK VERİLECEK

Bakan Şimşek, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin alım gücünün desteklenmesine ilişkin kaynak alanı oluşturduklarını dile getirdi.

Bakan Şimşek, söz konusu desteğin kapsamına, tutarına veya uygulanma yöntemine ilişkin şu an için ayrıntı paylaşmadı.

108 FONDA 130,2 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Şimşek, 108 fonda toplam 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 farklı kişiye 130,2 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Şimşek'in verdiği bilgilere göre, bu süreçte 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını geri aldı.

Açıklanan rakamlar, fonlar kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelerin ulaştığı büyüklüğü ortaya koydu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EKONOMİ PROGRAMINI DEĞERLENDİRMESİ

2026 yılında dünya ekonomisinde birden fazla şok yaşandığını söyleyen Şimşek, bu gelişmelerin Türkiye'nin ekonomi programı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Şimşek, küresel koşullara rağmen program kapsamında belirlenen hedeflerden sapmanın sınırlı düzeyde kaldığını belirtti.

KÜRESEL ŞOKLARA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Para ve maliye politikalarında oluşturulan hareket alanının önemini dile getiren Şimşek, bu sayede dış kaynaklı ekonomik gelişmelere karşı kısa sürede etkili tedbirler uygulanabildiğini belirtti.

Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminin oluşturduğu manevra alanının küresel şoklara müdahale edilmesini mümkün kıldığını söyledi.