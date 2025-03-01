Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektöre yönelik 50 milyar liralık kredi hacmi oluşturacak yeni kefalet paketine dair açıklama yaptı.
Şimşek açıklamasında, "Dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerini en aza indirmek için programımızın başından beri ihracatçılarımızın yanında olduk." görüşünü savundu.
Şimşek şunları kaydetti:
-İhracatçılarımızın uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak için Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 50 milyar TL kredi hacmi oluşturuyoruz. İhracatı güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.