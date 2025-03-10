Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.
TÜİK'in açıkladığı 2025 Ocak ayı sanayi üretimi verilerine göre sanayi üretim endeksi Ocak 2025'te aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 1,2 daraldı.
Şimşek, sosyal medya hesabından verileri böyle değerlendirdi:
"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü.
Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz."
2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 10, 2025
Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı… pic.twitter.com/azXn4U4YBq