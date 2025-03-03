Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyonunu değerlendirdi.

Bakan Şimşek, geçen yılın ayına göre temel mallarda yıllık enflasyonun 32 puan düşüşle yüzde 21,7'ye gerilediğini belirtti. Şimşek, "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdiği paylaşımında enflasyonun dokuz aydır gerilediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."