Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, salı günü uluslararası yatırımcılarla bir görüşme düzenleyecek.
Düzenlenecek görüşmenin Türkiye saatiyle 16:00’ta telekonferans yoluyla gerçekleşmesinin planlandığı bilgisi verildi. Toplantıya TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da katılması bekleniyor.
Şimşek’in görüşmesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamaları ile gözaltına alınması, sonrasında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşanmasının ardından gerçekleşecek.