Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın sabaha acil toplantı kararı aldı. Açıklamada finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi BORSA DEVRE KESMİŞTİ Borsa İstanbul A.Ş., BIST 100 endeksindeki kayıplar yüzde 6’yı aşınca Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sistemi’ni çalıştırdı. Pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu: “Saat 16:04:32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.” Bu gelişmenin ardından gelen acil toplantı kararı dikkatleri üzerine çekti.

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