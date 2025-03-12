Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı cari dengenin 3,8 milyar dolar açık verdiği verileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Şimşek, yıllık cari açığın ocak ayında 11,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Ayrıca gelecek dönemde de cari açığın artacağını öngördüklerini ancak genel olarak OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında sürdürülebilir seviyede kalacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının cari açıktaki düşüşün de etkisiyle son iki yılda 5,4 puan iyileşmeye dikkat çeken Bakan Şimşek, yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına gerilediğini belirtti.

Şimşek, bu veriler doğrultusunda dış dengeyle ilgili kırılganlıkların büyük ölçüde bertaraf edildiğini ekonominin daha dirençli ve güçlü hale getirildiğini vurguladı.

Şimşek, "Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.