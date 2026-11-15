Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere yönelik yeni iyileştirme çalışmasında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınmasının planlandığını açıkladı. Tüm emeklileri kapsaması öngörülen düzenlemede, sağlanacak desteğin tutarı herkes için aynı olmayabilecek.

Televizyon yayınında konuşan Bakan Şimşek, bazı emeklilere daha yüksek oranda destek sağlanabileceğini belirtti. Teknik hazırlıkların büyük ihtimalle aralık ayı içinde tamamlanacağını söyledi.

ZAM ORANI VE ÖDEME TAKVİMİ BELLİ DEĞİL

Çalışmada emeklilerin yaşları ile çalışma hayatları boyunca ödedikleri prim günlerinin hesaplamaya dahil edilmesi planlanıyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir zam oranı ya da yeni maaş tablosu açıklanmış değil.

En düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkarılacağı, ödemelerin ne zaman başlayacağı ve düzenlemenin toplam maliyeti konusunda da resmi bir rakam paylaşılmadı.

FİNANSMAN İÇİN ÜÇ BAŞLIK

Şimşek, iyileştirmenin finansmanı için bütçede kaynak oluşturabilecek üç alana işaret etti. Bunların ilki, deprem harcamalarının zaman içinde azalmasıyla oluşabilecek mali alan. İkinci başlık, gelecek yıl eşel mobil uygulamasının sürdürülmemesi ihtimali; üçüncüsü ise kayıt dışılıkla mücadeleden sağlanacak gelir artışı oldu.

Bu alanlardan oluşturulabilecek kaynakların öncelikle emeklilere yönelik iyileştirmelerde kullanılmasının planlandığını belirten Şimşek, düzenlemede bütçe dengesi ve finansal istikrarın gözetileceğini vurguladı.