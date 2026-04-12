Yasal mevzuata göre 'tarla' olarak gözüken arazileri 'hobi bahçesi' adı altında imara açanlar için hazırlanan düzenleme, AKP'de krize neden oldu.



Perşembe günü yapılan AKP MKYK'sında söz alan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, vatandaşların taşınmazlarının yıkılması halinde bu durumun siyaseten sonuçları olabileceğini belirterek, gelecek seçimlerde büyük bir oy kaybı yaşayabileceklerini Erdoğan'a iletti. Gökçek, çok sayıda çarşı ve pazar gezdiğini, vatandaşın bu düzenlemeden oldukça şikayetçi olduğunu öne sürerken, bu sözlere yanıt aynı toplantıda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.





'SEN DOĞRU KONUŞMUYORSUN OSMAN!'

Yumaklı, Gökçek'in konuşmasının ardından söz alarak, “Osman sen doğru konuşmuyorsun, ben de pazar geziyorum istikamette şikayet geliyor” cevabını verdi. Gökçek de “Seçime 1.5 yıl kala vatandaşın evinin yıkılması yanlış, benim kişisel kaygım yok” dedi.



Yumaklı'nın konuşmasına rağmen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya düzenlemede değişikliğe gidilmesi için talimat verdi.