Türkiye yaz aylarına yine orman yangınlarıyla girdi. Cuma gününden bu yana 342 yangın meydana geldi. İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri ile Manisa ve Hatay’daki ormanlar günlerdir yanıyor. Binlerce hektar kül olurken, yangınlara karşı hava müdahalesinin yetersizliği tepkilere yol açıyor. Bu ortamda kameraların karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme filosuyla övündü. Yumaklı, “Cumhuriyet tarihinin en iyi hava, kara ve personel gücüne sahibiz” dedi. Ancak veriler Bakan’ın bu iddiasını açıkça yalanlıyor.

8 AYDA UÇAK KİRALAYAMADILAR

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Bakan Yumaklı’nın açıklamasına tepki gösterdi ve rakamlarla gerçeği ortaya koydu:

2023: 21 uçak, 75 helikopter, 8 İHA – Toplam 104 hava aracı

2024: 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA – Toplam 145 hava aracı

2025: 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA – Toplam 146 hava aracı

Yani son 1 yılda filoya sadece 1 uçak eklendi. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangınların ardından hava filosunun yetersizliği açıkça görülmüştü. Orman Genel Müdürlüğü bu nedenle 11 Kasım 2024 tarihinde uçak kiralama ihalesi açtı. Ama ne oldu? İlk ihale, “Yaklaşık maliyetin üzerinde teklifler” gerekçesiyle iptal edildi. Sonraki iki ihale de sonuçsuz kaldı. 8 ay geçti, sonuç: Sıfır kiralık uçak. Üstelik kiralanmak istenen uçakların 7’si THK’nin elden çıkarmaya çalıştığı CL-215 ve CL-415 modelleriydi. Türk Hava Kurumu’nun hurda denilerek devreden çıkartılan uçakları, şimdi özel şirketlerden fahiş fiyatla kiralanmaya çalışılıyor. Ancak o da başarılamadı.

VERİLER BAKAN YUMAKLI'NIN UÇAK ŞOVUNU ÇÜRÜTÜYOR

CHP’li Öztürkmen, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına karşı yetersiz hava müdahalesini ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın basın önünde yaptığı açıklamalara karşı şu ifadeleri kullandı:

“Cuma gününden bu yana 342 yangın meydana geldi. Şu anda İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri ile Manisa ve Hatay'daki orman yangınları devam ediyor. Binlerce hektar ormanlık alanımız küle döndü. Yangınlara karşı hava müdahalesinin yetersizliği eleştirilirken bugün kameralar karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Biz şu anda Cumhuriyet tarihinin en iyi hava, kara ve personel gücüne ulaşmış durumdayız” iddiasında bulundu. Ancak veriler Bakan Yumaklı'nın uçak şovunu çürütüyor. Rakamlarla ortaya koyalım. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme hava aracı sayısı yıllar içinde şöyle değişti:

2023: 21 uçak, 75 helikopter, 8 İHA. Toplam 104 hava aracı.

2024: 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA. Toplam: 145 hava aracı.

2025: 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA. Toplam: 146 hava aracı.

"BECERİKSİZSİNİZ, SORUMSUZSUNUZ HESAP VERECEKSİNİZ"

Orman Genel Müdürlüğü geçen yıldan bugüne bir yıl içinde hava filosuna yalnızca 1 uçak ekleyebildiğini belirten Öztürkmen, "Geçen yıl yaşanan orman yangınları, yangın söndürme filosunun genişletilmeye ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştu. Zaten Orman Genel Müdürlüğü filonun eksikliği üzerine 11 Kasım 2024 tarihinde uçak kiralama ihalesi açtı. İhale ilanında, farklı modellerde 13 yangın söndürme uçağı kiralanacağı duyuruldu. Yani bundan tam 8 ay önce. İlk ihale “Teklif edilen bedellerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı” gerekçesiyle iptal edildi. Devam eden aylarda açılan iki ihale daha sonuçsuz kaldı. Özetle Orman Genel Müdürlüğü 8 ayda uçak kiralamayı beceremedi. Üstelik Orman Genel Müdürlüğü'nün kiralamak isteği uçaklardan 7 tanesi CL-215 ve CL-415 model uçaklardı. Yani Türk Hava Kurumu'nun (THK) yok pahasına satışa çıkartılan uçaklarıyla aynı model. Hem THK uçaklarını “hurda” deyip satışa çıkartıyorlar hem özel şirketlerden aynı model uçakları kiralamaya çalışıyorlar. Ancak onu da beceremediler. 8 ay boyunca filoya ancak 1 uçak ekleyebildiler. Şimdi ormanlarımız cayır cayır yanarken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kameralar karşısına geçip uçak filosuyla övünüyor! Ormanlar yanıyor, Bakan Yumaklı şov yapmaya çalışıyor. Beceriksizsiniz, sorumsuzsunuz, hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.